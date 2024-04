Bologna-Salernitana, le probabili formazioni: Colantuono si affida al 4-4-2 Mezzogiorno di fuoco al Dall'Ara

Bologna-Salernitana è l'inizio della terza avventura da allenatore granata per Stefano Colantuono. Nel giorno di Pasquetta però, in un Dall'Ara sold-out e con 1200 tifosi granata a sostenere i campani nonostante il giorno festivo e l'ultimo posto in classifica, per la Salernitana c'è l'obbligo di preservare la dignità e dare una scossa al proprio campionato. L'impegno è proibitivo, contro un Bologna lanciatissimo in zona Europa e bramoso di fare uno scatto deciso verso la Champions League.

La prima Salernitana di Colantuono scenderà in campo con il 4-4-2. C'è grande curiosità nelle scelte. In porta ci sarà Costil, con Ochoa out per infortunio. In difesa, Pierozzi e Bradaric saranno gli esterni, con Manolas e Pirola a comporre la coppia centrale. A centrocampo, Coulibaly vince il ballottaggio con Basic e farà tandem con Maggiore. Sulle corsie Tchoauna e Gomis. Davanti a Candreva il compito di accendere Weissman. In Emilia non ci saranno Ochoa, Gyomber, Fazio, Kastanos per infortunio, oltre a Dia fuori per scelta societaria.

Il Bologna invece vola sulle alti dell'entusiasmo e si affida al recuperato Zirkzee. L'olandese sarà il riferimento offensivo, con Ndoye, Ferguson e Orsolini a supportare il centravanti. Pesa l'assenza di Beukema: al posto del centrale ci sarà Lucumi in coppia con Calafiori.

BOLOGNA-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi Manolas, Pirola, Bradaric; Tchaouna, Coulibaly, Maggiore, Gomis; Candreva; Weissman.