Lazio-Salernitana 4-1: Iervolino rabbuiato, Lotito… direttore d’orchestra Il patron ha salutato prima del triplice fischio. L'ex presidente ha ironizzato sulla contestazione

La speranza di vedere un’altra Salernitana, più arrembante ma soprattutto orgogliosa in Danilo Iervolino si spegne dopo appena sei minuti. Il gol di Felipe Anderson è il preludio all’ennesima serataccia per i colori granata. Due mesi dopo l’ultima volta, il presidente della Salernitana ritorna al seguito della squadra campana senza però fortuna. Aveva saltato anche l’impegno interno con il Sassuolo perché all’estero, ieri invece il numero uno granata ha voluto vedere con i suoi occhi una squadra senza più mordente e ormai rassegnata. Muso lungo, volto rabbuiato. Insieme alla moglie Chiara Giugliano e al figlio Antonluca, per Iervolino è stato tempo di incassare un’altra pesante delusione, con tanto di saluto ancora prima del fischio finale.

A poche sedute di distanza l’amministratore delegato Maurizio Milan, il legale Francesco Fimmanò, il dirigente Pietro Bergamini e lo Slo Domenico Napoli. Proprio Milan è stato protagonista di qualche scambio di battute con l’ex co-patron Claudio Lotito. L’imprenditore capitolino si è anche soffermato a parlare con un tifoso granata all’intervallo. I novanta minuti gli hanno regalato quattro gol ma anche la contestazione furente della Curva Nord che non ha risparmiato né il presidente, né il ds Angelo Fabiani, né i calciatori. Lotito, beccato da un video diventato virale sui social, si è divertito a mimare il gesto del direttore d’orchestra sui cori dell'Olimpico, come già avvenuto più volte sia all’Olimpico che nella sua esperienza all’ombra dell’Arechi.