Paura per Ndicka, la vicinanza social della Salernitana: "Forza Evan" Il club granata al fianco del difensore

Il dolore al petto che lo obbliga a sedersi in campo. La corsa negli spogliatoi e immediatamente il trasporto in ospedale. Il mondo del calcio ha trattenuto il fiato per Evan Ndicka, difensore della Roma costretto a lasciare il campo ad Udine per un malore. Il match è stato sospeso al 68’ e verrà ripreso nelle prossime settimane. Il calciatore è ricoverato presso l’ospedale di Udine e le sue condizioni continuano ad essere monitorate.

Sui social, tutto il mondo del calcio ha voluto far sentire la propria vicinanza al calciatore. La Salernitana ha ripreso il tweet della Roma nella serata di ieri con un sentito “Forza Evan”. Anche Walter Sabatini sui propri canali social ha postato la foto del difensore. La vicinanza virtuale anche di Jerome Boateng, difensore tedesco dei granata.