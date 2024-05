Strage di Superga, 75 anni fa la tragedia che costò la vita a Renato Casalbore Prevista oggi la cerimonia di commemorazione del Grande Torino

Erano le 17.03 del 4 maggio 1949 quando l'aereo del grande Torino si schiantò contro il muraglione del terrapieno della Basilica di Superga, sulle colline del capoluogo piemontese. Dei 31 passeggeri non ci fu nessun sopravvissuto. La storia di una squadra leggendaria si fermò lì, nel modo più brusco possibile.

Tra le vittime del disastro aereo anche Renato Casalbore, salernitano ma trasferitosi in giovane età a Torino. Prima l’esperienza negli uffici de “La Stampa”, poi l’avvicinamento alla cronaca sportiva. Nel 1945 fondò Tuttosport. Casalbore salì sull’aereo che portò il Torino a Lisbona per una sfida con il Benfica terminata 4-3 per i lusitani. Poi l’incidente aereo. Casalbore morì all’età di 58 anni. In onore del giornalista salernitano venne intitolata la piazza antistante lo stadio Vestuti, con il recente recupero della lapide dedicata al Grande Torino.