Ex Salernitana, l’Atalanta sogna in Europa con Ruggeri ed Ederson Prestazioni super del mediano e del terzino, quest'ultimo autore del gol del 2-0

Un gol di pregevole fattura per Ruggeri, una prestazione dominante per Ederson. Nella corsa in Europa League dell’Atalanta c’è la firma da protagonista di due ex calciatori della Salernitana. Ruggeri, prodotto del vivaio bergamasco, ha realizzato la prodezza del 2-0 che ha permesso di mandare al tappeto il Marsiglia, con il tris di Tourè arrivato a tempo scaduto. “Possiamo sognare, godiamoci questo momento - ha detto il terzino subito dopo il match -. Per me questo traguardo è un motivo di grande orgoglio. Il gol mi ha regalato una forte emozione".

Sontuosa anche la prova di Ederson, elogiata dai maggiori quotidiani nazionali che nelle pagelle, oltre a destinargli voti al di là della sufficienza, commentano la prestazione del brasiliano come “incontenibile”. Ora prima la finale di Coppa Italia con la Juventus, poi quella di Dublino con il Bayer Leverkusen. La Salernitana osserva e fa il tifo per due dei protagonisti del miracolo del “7 per cento”.