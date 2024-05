Salernitana, il salvagente "mercato" per favorire le offerte dei fondi americani Iervolino aspetta le proposte per il club e punta a realizzare un tesoretto da 25 milioni di euro

Nel tunnel del futuro che ha inghiottito la Salernitana c’è una certezza che filtra dal club: entro maggio sarà tutto più chiaro. Danilo Iervolino si è autoimposto questa deadline. I prossimi otto giorni saranno determinanti per capire se le offerte paventate dai due fondi americani e da un imprenditore italiano diventeranno realtà dopo i primi approcci e l’attenta valutazione dei costi. Nessun obbligo a cedere, va ribadito, bensì la volontà di ascoltare quelle che saranno le proposte, pronte ad essere accolte solo se economicamente vantaggiose (la base resta sui 25 milioni di euro) e se legate ad un progetto sportivo altisonante.

Iervolino aspetta e intanto ha già iniziato, attraverso il lavoro dell’ad Maurizio Milan, a lavorare con grande parsimonia e attenzione sul lifting ai conti granata. Per rendere ancora più appetibile la società agli occhi degli investitori serve ridurre i segni “meno” e affidarsi alla strada del mercato per mettere a segno plusvalenze importanti. Nella speranza di Iervolino c’è la volontà di creare un tesoretto da 25-30 milioni che possa ricalibrare le perdite quantificate per il prossimo esercizio e presentare una radiografia sana del club.

Gli occhi sono puntati su Loum Tchaouna, stellina francese che la Lazio ha prenotato e con clausola di 8 milioni di euro che i biancocelesti attiveranno per strapparlo all’Arechi. I biancocelesti sono però anche interessati a Boulaye Dia (ma il senegalese sogna la Premier League) e a Lassana Coulibaly, vecchio pallino dell’ex ds Fabiani. Per Domagoj Bradaric si registrano interessamenti europei, Lorenzo Pirola è nel mirino del Torino che potrebbe non riscattare Lovato per 4 milioni di euro. Stessa sorte di Flavius Daniliuc: il Salisburgo riflette e potrebbe versare i 5 milioni di euro previsti dalla clausola dopo la retrocessione della serie B, seppur la vetrina dell’Europeo potrebbe essere un assist per la Salernitana. Ore di riflessione, con il salvagente granata fondamentale per Iervolino.