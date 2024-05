Salernitana, paura per Fazio: operato di appendicite L'argentino chiude la sua esperienza in granata

Si chiude anzitempo e con uno spavento l'avventura con la maglia della Salernitana per Federico Fazio. Come riporta il club "in seguito ad un attacco di appendicite acuta, il calciatore Federico Fazio è stato operato d’urgenza presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. L’intervento è perfettamente riuscito".

Per l'argentino dunque termina senza scendere in campo la sua esperienza in granata. Con la Salernitana che registra l'ennesimo episodio di una stagione davvero sfortunata e da dimenticare.