Salernitana, grana Dia: offerte dalla A ma il senegalese frena L’attaccante lavora ad un clamoroso epilogo

La Salernitana e Boulaye Dia all’ultimo capitolo di un romanzo ancora tutto da scrivere. Dopo la stagione da dimenticare culminata con la rottura e con la battaglia legale ancora in corso, ora per il club e per il senegalese arriva l’estate della verità. La Salernitana punta a cederlo, cercando di recuperare i 12 milioni di euro investiti nella scorsa estate per riscattare il senegalese dal Villareal. La Lazio era fortemente interessata e aveva anche offerta una cifra intorno ai 10 milioni di euro ricevendo però il tentennamento dell’attaccante che al momento nicchia anche all’ipotesi Fiorentina.

Il motivo? Il sogno di un approdo in Premier League ma anche uno scenario che sarebbe apocalittico per il club. Dia vuole rispondere alla richiesta avanzata dalla Salernitana di un milionario risarcimento danni provando ad ottenere una risoluzione del contratto con svincolo d’ufficio. In tal senso, Dia si libererebbe gratis, diventando così una gustosa occasione di mercato.