Salernitana, l’Arechi respirerà ancora aria di serie A: il motivo Il Venezia ha chiesto e ottenuto la possibilità di disputare le prime gare interne all'Arechi

La delusione cocente per la retrocessione in serie B e la voglia di archiviare un capitolo amaro. La Salernitana inizia a preparare il prossimo campionato cadetto. In attesa di sciogliere il nodo legato al futuro, il club granata ha avviato l’iter per formalizzare l’iscrizione alla seconda lega nazionale.

Lo stadio indicato sarà ancora l’Arechi, seppur la società e la tifoseria fanno il tifo per il progetto di restyling abbozzato dalla Regione Campania e che dovrebbe prendere il via nel 2025. L’Arechi però sarà casa provvisoria anche del Venezia, fresco di promozione in serie A. Il club arancioneroverde ha chiesto ed ottenuto dal Comune di Salerno, sondata la disponibilità anche della Salernitana, di poter disputare le prime sfide della prossima stagione nell’impianto di via Allende in attesa dei lavori di restyling del Penzo.

Per l’Arechi si preannuncia dunque un settembre e ottobre rovente, con il comune che ha già varato il piano estivo. Al termine dell’iniziativa di Serie A-Operazione Nostalgia, inizieranno le operazioni di bruciatura e risemina. L’obiettivo è avere il prato pronto per inizio agosto, quando la Salernitana ospiterà lo Spezia in Coppa Italia.