Salernitana, è la settimana della verità: inizia la programmazione per la B Primi passi per la nuova stagione: tutto passa anche dal nuovo ds

L’attesa per le offerte e i primi passi per programmare la serie B. La Salernitana inizia a ragionare sul nuovo corso. Danilo Iervolino medita e intanto aspetta. Dopo la fase di analisi dei conti, ora la palla è nelle mani dei due fondi americani che devono scegliere se ufficializzare l’interesse con un’offerta. Difficile che si tratti dell’acquisto della totalità del club. Molto più probabile un affiancamento, con la Salernitana che continua i contatti anche contestualmente con la società di servizi per un nuovo management sportivo.

Intanto, questa mattina la Salernitana sta iniziando a muovere i primi passi per la nuova stagione. Maggio doveva essere il mese della verità per il discorso societario. L’inizio di giugno fa rima anche l’avvio della programmazione sportiva. L’ad Milan è in città per ragionare sulla campagna abbonamenti, portare avanti le operazioni legate alle future sponsorizzazioni. Con il primo obiettivo che è la scelta del nuovo direttore sportivo. Guido Angelozzi è in pole position, seppur il siciliano debba decidere il suo futuro con il Frosinone. Sullo sfondo, le ipotesi Meluso, Maiorino, Valentini e Osti.