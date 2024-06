Salernitana-Lazio, tutto fatto per Tchaouna: i dettagli Il francese saluterà i granata e sarà un nuovo calciatore biancoceleste

Loum Tchaouna sarà un nuovo calciatore della Lazio. Il club biancoceleste ha virtualmente definito l’accordo per l’arrivo del calciatore francese. Il club biancoceleste verserà 8 milioni di euro, esercitando la clausola rescissoria prevista dal contratto. La Salernitana incasserà però circa 5 milioni di euro, con il Rennes che riceverà il contributo di circa 3 milioni nel nome della clausola del 40 per cento sulla futura rivendita.

Tchaouna ha già svolto le visite mediche con il club biancoceleste. Mancano solo le firme che arriveranno nelle prossime settimane. Intanto il calciatore disputerà però le sfide con la Francia Under 20 dopo la delusione per la mancata convocazione per il Torneo Olimpico. "La Lazio si è mossa prima di tutti e soprattutto meglio", le parole del ds Sabatini. Ora le conferme. La Salernitana saluta Tchaouna.