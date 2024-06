Salernitana, Brera Holdings esce allo scoperto: "Iniziata la fase di diligence" In un comunicato, il fondo fa chiarezza

Si attendeva un'offerta che al momento non è ancora arrivata. Eppure, la Brera Holdings con un comunicato stampa esce allo scoperto. Non fa riferimenti alla Salernitana ma la situazione è chiara: "In risposta a numerosi resoconti dei media in Europa, Brera Holdings PLC ("Brera Holdings", "Brera" o la "Società") (Nasdaq: BREA) ribadisce di essere attualmente in fase di due diligence pre-acquisizione per la potenziale acquisizione di un club di calcio della Serie Italiana BKT, gestito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B ("Serie B"). - si legge nella nota -. Il management team di Brera, tra cui Maria Xing (ex 777 Partners), in collaborazione con i suoi consulenti di due diligence legale e finanziaria, ha lavorato attivamente con diversi potenziali club per una potenziale acquisizione da parte della Società, la prima proprietà multi-club quotata in borsa ( "MCO") nel calcio globale.

"I club con cui stiamo discutendo sono obiettivi di alto livello, con una base di tifosi accaniti, ottimi talenti di giocatori e potenziale per il settore giovanile, buone infrastrutture e eredità iconiche del calcio italiano", ha dichiarato l'amministratore delegato di Brera Pierre Galoppi. "Non vediamo l'ora di aiutarli a diventare un modello per il futuro del calcio italiano, utilizzando il nostro talento e l'accesso continuo al capitale pubblico attraverso la nostra quotazione al Nasdaq per costruire la prossima generazione di campioni del calcio".

"La Società è attualmente soggetta ad accordi di non divulgazione e non commenterà o fornirà dettagli specifici sui resoconti dei media sulla stampa italiana sulla strategia di acquisizione di Brera fino a quando la fase successiva di queste potenziali transazioni non sarà annunciata in modo conforme", si legge nella nota.