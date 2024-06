Salernitana, giornata chiave: Iervolino attende l’offerta di Brera Holdings La deadline per la possibile offerta è a mezzanotte

La deadline è fissata per le ore 23.59 di oggi. Un po’ come nel dicembre 2021 la storia della Salernitana aveva termine ultimo la chiusura di un anno segnato dal Trust. Questa volta nessuna questione di vita o morte sportiva. Tutt’altro. La Salernitana è nelle mani di Danilo Iervolino che ora però aspetta di capire se, il maggio pieno di riflessioni e valutazioni legata alla fase di due diligence completata da due fondi americani, partorirà offerte vincolanti per l’acquisizione del club.

Iervolino aspetta e attende la proposta di Brera Holdings. Entro stasera, il fondo americano dovrà presentare la propria offerta. La Salernitana viene valutata 25 milioni di euro per il passaggio di quote. "I club con cui stiamo discutendo sono obiettivi di alto livello, con una base di tifosi accaniti, ottimi talenti di giocatori e potenziale per il settore giovanile, buone infrastrutture e eredità iconiche del calcio italiano", ha dichiarato l'amministratore delegato di Brera Pierre Galoppi nella nota stampa resa nota ieri. "Non vediamo l'ora di aiutarli a diventare un modello per il futuro del calcio italiano, utilizzando il nostro talento e l'accesso continuo al capitale pubblico attraverso la nostra quotazione al Nasdaq per costruire la prossima generazione di campioni del calcio". Ora l’attesa per le offerte.