Ex Salernitana, Paulo Sousa potrebbe restare in serie A: i dettagli Il lusitano è stato contattato da due squadre

L’esonero con la Salernitana nello scorso autunno e ora la possibilità di una nuova chance in serie A. Per Paulo Sousa sono ore cruciali. Secondo Sky Sport, il tecnico lusitano è uno dei nomi in pole position in casa Cagliari per sostituire Claudio Ranieri. Dopo aver raggiunto la salvezza alla penultima giornata di campionato, il tecnico romano ha deciso di dire il suo addio al calcio. Da qui l'idea Paulo Sousa.

Una soluzione che il patron rossoblu Giulini sta portando avanti e per la quale è attesa una risposta a stretto giro di posta. Paulo Sousa sta riflettendo sull’opzione sarda dopo esser stato contattato nei giorni scorsi anche dal Verona che saluterà Baroni. Sirene dalla serie A, Paulo Sousa potrebbe ripartire dall’Italia.