Salernitana, ore di valutazioni: entro domani la possibile svolta in società Brera Holdings potrebbe presentare l'offerta, Iervolino ci pensa. Nel toto-ds c'è anche Polito

La Salernitana ieri ha vissuto un pomeriggio frenetico e interamente proiettato sul futuro. Mentre l'Arechi si riempiva per accogliere le vecchie glorie granata e le stelle del calcio attese ad “Operazione Nostalgia”, i dirigenti del cavalluccio marino hanno trascorso diverse ore in sede per analizzare i possibili scenari societari.

Secondo indiscrezioni tra oggi e domani il fondo americano Brera Holdings potrebbe farsi avanti ufficialmente con una proposta d'acquisto. Offerta che, poi, dovrebbe essere valutata da Danilo Iervolino che avrebbe ancora qualche giorno di tempo per scegliere se cedere o rilanciare. Scenario in continua evoluzione e a cui è collegata anche l'impasse sul fronte sportivo. Gianluca Petrachi, infatti, prima di mettere nero su bianco aveva chiesto garanzie sul futuro assetto societario. Ragion per cui l'eventuale annuncio del nuovo direttore sportivo non arriverà prima di domani. Il dirigente leccese ha lasciato la porta aperta alla Salernitana, a patto che ci siano le garanzie richieste alla base del progetto; il club granata, nel frattempo, tiene in caldo la pista che porta a Rocco Maiorino, profilo che, al pari di Petrachi, ha voglia di rimettersi in gioco dopo qualche stagione di stop. Altro nome in agenda è Ciro Polito, reduce dalla separazione dal Bari e dirigente che ritornerebbe volentieri a Salerno dove ha difeso i pali della porta dell'Arechi. Molto, però, dipenderà dalla questione societaria. Al momento l'unica certezza è rappresentata da Maurizio Milan: l'amministratore delegato, anche in caso di cambio di proprietà, resterebbe all'interno della Salernitana per proseguire il lavoro avviato in questi anni.