Salernitana, è l’ora della svolta: il club attende l’offerta di Brera Holdings Weekend di contatti fra le parti: gli americani pronti ad un'offerta con diverse postille

Domenica di contatti informali, di attesa e anche di speranza. Dopo una lunga fase preliminare ed interlocutoria, la Salernitana è pronta a scrivere la pagina più importante non solo per il presente ma anche per il futuro del club. In queste ore, il club granata attende l’offerta di Brera Holdings. Il fondo statunitense anche ieri ha avuto dei contatti in maniera indiretta con l’amministratore delegato Maurizio Milan. Ora si attende la ricezione della proposta che verrà immediatamente sottoposta a Danilo Iervolino. Verrà inserita una parte fissa ma soprattutto si punta lo sguardo su quella variabile, con diverse postille legate ad obiettivi sportivi e societari da perseguire a stretto giro per poter incassare l’intera cifra che il fondo americano dovrebbe mettere nero su bianco nelle prossime ore.

Iervolino resta fermo sulla valutazione del club da 25 milioni di euro. Nel caso di condizioni della proposta vicine alla richiesta del numero uno campano, il patron di Palma Campania sarebbe pronto al passo indietro, lasciando però come figura apicale e sinonimo di continuità l’amministratore delegato Maurizio Milan. Dopo il weekend di attesa e riflessione, ora la svolta: la Salernitana aspetta le sirene d’America.