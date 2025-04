Incidente in autostrada, tir impatta contro il guardrail: ferito l'autista Ha riportato un trauma cranico e diverse lesioni

Incidente questa mattina, intorno alle 11, sull'autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo autostradale di Eboli, direzione Sud. Per cause ancora in corso di accertamento, un autoarticolato è finito fuori strada, impattando contro il guardrail. L'autista ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso da un'automedica della Croce Bianca e da un'ambulanza proveniente da Battipaglia, è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e la messa in sicurezza del tratto è stata disposta la circolazione ad una corsia con code fino a 4 chilometri.