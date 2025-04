Salernitana-Sudtirol, fischia Marinelli: Iervolino disse di "ricordarlo a vita" Il fischietto di Tivoli alla terza designazione stagionale. Per i granata l'incubo di Napoli

Dalla rabbia per Marchetti al precedente da brividi con Marinelli. La Salernitana protesta con la classe arbitrale. A distanza di giorni arriva la risposta. Sarà Livio Marinelli l'arbitro di Salernitana-Sudtirol, in programma sabato alle ore 15:00. Il fischietto di Tivoli sarà assistito da Domenico Rocca e Gaetano Massara, rispettivamente di Catanzaro e Reggio Calabria. Quarto uomo il genovese Burlando, al Var Serra e Giua. Si tratta della terza designazione stagionale dopo il pari con il Catanzaro e il ko con il Bari, scelta d'esperienza dopo le polemiche del ds Valentini per il derby con la Juve Stabia.

Marinelli rievoca il derby infausto con il Napoli del gennaio 2024, con le proteste vibranti della squadra granata per decisioni contestate. Iervolino disse: "Ricorderemo a vita Marinelli. “È stata una direzione arbitrale scandalosa che ci ha penalizzati moltissimo e che compromette il campionato e i nostri ingenti investimenti – chiosò a “La Repubblica” -. Vogliamo professionisti migliori ad arbitrare. Il loro atteggiamento è dannoso. E poi, se parli, diventano vendicativi nella partita seguente. Riformerò il calcio italiano portando all’attenzione della Lega questo problema. La storia ricorderà questi arbitri come i peggiori del calcio italiano”.