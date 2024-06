Salernitana, ora si accelera anche sul fronte ds: spunta Lovisa Petrachi resta in standby, Maiorino è il nome più vicino. Il club però non esclude sorprese

Il nodo societario da sciogliere le prossime ore. La Salernitana guarda all’America ma immagina anche la ripartenza sportiva. Dopo una lunga parentesi di stallo e riflessioni, in queste ore l’amministratore delegato Maurizio Milan scioglierà le riserve sul maxi-casting per il ruolo di direttore sportivo, figura fondamentale per dare un’accelerata sul fronte cessioni e soprattutto iniziare a costruire la partecipazione al prossimo campionato di serie B.

Gianluca Petrachi era stato vicinissimo al club granata prima della clamorosa quanto inaspettata frenata proprio sul più bello. Contratti pronti per un legame pluriennale rimasti però senza firma, con il ds che aveva chiesto garanzie sul futuro senza però ricevere risposte. Entro oggi è atteso un segnale, con la Salernitana che intanto si guarda intorno e ha come preferito Rocco Maiorino. L’ex Milan e Las Palmas sembra aver completato il sorpasso su Petrachi ed è il nome più vicino alla Salernitana.

Occhio però anche alla candidatura last-minute di Matteo Lovisa. Classe 1996, è stato l’architetto del miracolo Juve Stabia, prossimo avversario della Salernitana. Iervolino lo stima, con Gabetti Sport vicino al club granata per offrire servizi e ampliare il management del club che è sponsor forte. La Salernitana lo valuta e strizza l’occhio, con Lovisa nel mirino anche di Catanzaro e Bari.