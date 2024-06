Salernitana, contatti fra Iervolino e Brera Holdings: attesa l’offerta "Prossime ore decisive", filtra dalla società. Intanto il club prende tempo per il nuovo ds

Contatti in corso. Anche un incontro informale a Roma lontano dai riflettori. Danilo Iervolino e Maurizio Milan lavorano dalla casa base della Capitale per decidere il futuro della Salernitana. Il club resta in silenzio ma lascia filtrare che la giornata di oggi potrà essere quella decisiva per definire quale sarà il destino della società granata. Iervolino aspetta la possibile offerta di Brera Holdings, fondo americano che ha completato la fase di analisi dei conti e ora dovrebbe mettere nero su bianco la propria proposta. Si parla di una cifra che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro ma divisa in parte fissa e in una variabile e pluriennale, legata a risultati sportivi e societari.

Iervolino vuole valutare le tante postille, chiede garanzie non solo economica ma anche e soprattutto legate al progetto tecnico. Intanto, la Salernitana si è presa ancora qualche ora prima di accelerare per il nuovo direttore sportivo. Una possibile rivoluzione societaria favorirebbe Gianluca Petrachi, anche ieri rimasto in attesa. La conferma di Iervolino invece permetterebbe a Rocco Maiorino di restare in pole position. Resta in attesa anche Matteo Lovisa, ds della Juve Stabia e ieri a colloquio con il Catanzaro.