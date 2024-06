Lutto Salvucci, il ricordo di dirigenti e calciatori: "Sempre con il sorriso" Sui social anche il ricordo di tanti ex

Una terribile notizia. La scomparsa all’età di 55 anni di Gerardo Salvucci, storico magazziniere della Salernitana, ha rattristato tutto il mondo granata. Il club lo ha ricordato sui social e con una nota ufficiale. “Il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore per la perdita del magazziniere Gerardo Salvucci, infaticabile lavoratore che con passione e amore per la maglia granata ha lavorato per il club dell’ippocampo dal 2011 ad oggi”.

Sui social anche il ricordo di Walter Sabatini: “Mi ha molto addolorato la notizia dell’improvvisa morte di Gerardo, nostro magazziniere e vero punto di forza, era un uomo generoso, sorridente, disponibile con tutti ma soprattutto paziente e propositivo con i calciatori, un grande tifoso della Salernitana e persona di grandi valori. Per scherzare l’ho sempre chiamato falso grasso, ma era sempre il più veloce con tutti ed era sempre pronto ad accogliermi con un sorriso e un caffè. Sono veramente rattristato”.

I calciatori sui social hanno espresso cordoglio. Tchaouna, Boateng, Kastanos così come gli ex Djuric, Lombardi, Donnarumma, Di Tacchio e Tutino hanno sottolineato il dolore per questa notizia. Commovente il ricordo di Pasquale Mazzocchi: “Voglio ricordarti così amico mio, ancora non ci credo. Se ne va sempre chi fa del bene e chi ha il cuore puro. Mai una parola fuori posto, sempre con il sorriso stampato sul volto, sempre pronto ad aiutare il prossimo”.