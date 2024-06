Lutto Salvucci, il cordoglio della Curva Sud Siberiano: oggi i funerali Lo striscione degli ultras, il saluto di calciatori ed ex granata per il magazziniere scomparso ieri

Le centinaia di post dedicati sui social da calciatori, ex atleti, dirigenti e addetti ai lavori. In serata anche l’omaggio della Curva Sud Siberiano che nei pressi dello stadio Arechi ha affisso uno striscione: “Da oggi preparerai gli spogliatoi del Paradiso”. Gerardo Salvucci se n’è andato nel silenzio, lasciando tutti senza parole e soprattutto sgomenti di fronte ad una notizia che ha sconvolto l’intero ambiente Salernitana.

Oggi è il giorno dell’addio e delle lacrime. Alle ore 15:00, presso la Chiesa dell’Immacolata di Sapri, sono in programma i funerali. Gerardo dice addio nella sua cittadina, la stessa che lo aveva omaggiato con una targa celebrativa per la promozione in serie A nel 2021 e nella quale si stava godendo qualche giorno di relax. Prima del malore improvviso che lo ha strappato alla vita lasciando un vuoto difficile da colmare.