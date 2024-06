Dolore a Sapri per l'ultimo saluto a Gerardo Salvucci: "Era un uomo eccezionale" Mazzocchi commosso: "E' come se avessi perso un amico d'infanzia"

La Salernitana si è fermata per dare l'ultimo saluto a Gerardo Salvucci, storico magazziniere granata che martedì è stato stroncato da un malore fulminante mentre era in spiaggia a Sapri. Nella città della Spigolatrice in tanti hanno partecipato ai funerali del 55enne, ricordato da tutti come un grande lavoratore ed un uomo buono e sempre disponibile. "Questa è l'unica trasferta che non avrei voluto mai fare", ha detto Angelo Caramanno, presidente del Consiglio comunale di Salerno a cui ha fatto eco Gigi Genovese. "Gerardo era una persona solare, un uomo eccezionale".

Visibilmente commosso Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli che, durante la sua esperienza alla Salernitana, aveva stretto un sincero legame di amicizia con Salvucci. "E' come se avessi perso un amico d'infanzia, a Gerardo sono legati tanti ricordi. Quando ho saputo della tragedia mi è crollato il mondo addosso".

Sul feretro sono state poste maglie e sciarpe granata, insieme ad una foto che ritrae Gerardo tra Ribery e Ibrahimovic. Presenti anche tanti rappresentanti della tifoseria granata, oltre all'addetto stampa Gianluca Lambiase, lo slo Mimmo Napoli, il team manager Salvatore Avallone e Viviana Spirito.

All'esterno della chiesa è stato affisso anche una striscione dai tifosi della provincia per ricordare un pezzo di storia granata.