Salernitana, il Perugia rompe gli indugi: ufficiale il riscatto di Iannoni La palla passa ai granata che dovranno esercitare la contropzione

Un comunicato stampa a squarciare l'incertezza e ora a mettere fretta alla Salernitana. Il Perugia fa valere il diritto di riscatto e versa 400mila euro per mettere le mani su Edoardo Iannoni. Il club umbro ha sfruttato il primo giorno riservato all'acquisto dei calciatori in prestito con diritto di riscatto. La palla ora passa alla Salernitana che avrà 72 ore a partire da sabato per sborsare 900mila euro al Perugia e riprendersi uno dei migliori prospetti dell'ultimo campionato di serie C.

Di seguito, il comunicato umbro: "AC Perugia Calcio comunica che in data odierna ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dalla U.S. Salernitana delle prestazioni del calciatore Edoardo Iannoni”.