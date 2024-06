Salernitana, all-in su Petrachi. E Iervolino si avvicina agli americani Si attende la fumata bianca per l'ex dirigente di Torino e Roma

“Il weekend porterà notizie”. La Salernitana è pronta a sciogliere il rebus che tiene stretto in una morsa sia il progetto societario ma anche quale sarà il piano di ripartenza tecnica. Tutto legato alla decisione di Danilo Iervolino sulla prima proposta arrivata dagli americani di Brera Holdings e che il numero uno granata sta studiando con grande attenzione in tutte le sue parti. Ulteriore pepe sulla vicenda è arrivato nella serata di ieri, con lo striscione esposto dalla Curva Sud Siberiano nei pressi dell’Arechi che non ha strappato sorrisi.

Serve premere sull’acceleratore, dopo aver ottenuto tutte le garanzie sia economiche che di solidità per un progetto di medio-lungo termine, per provare a definire una situazione che ormai da un mese tiene l’intero ambiente Salernitana con il fiato sospeso. Il primo messaggio alla piazza però potrebbe arrivare nelle prossime ore, con il club che spera di poter definire l’accordo pluriennale con Gianluca Petrachi. Il 55enne salentino è vicino ad accettare la sfida granata e a rimettersi in gioco dopo quattro anni di stop. Nei giorni scorsi, dopo l’accelerata di una settimana fa, era arrivata una clamorosa frenata legata alla volontà del dg di condividere progettualità e soprattutto gli aspetti gestionali del club. Tutto risolto, con Petrachi pronto a diventare il nuovo comandante dell’area tecnica.