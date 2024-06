Salernitana, oggi il saluto alla Lega A. E spunta la prima chiamata dalla B Ultima assemblea di lega con i dirigenti della massima serie. Resta il rebus sui diritti tv per la B

Ultima assemblea formale dal sapore di commiato all’elite del calcio italiano. La Salernitana si appresta ad uscire di scena anche dalla vita politica della serie A. Questo pomeriggio alle ore 19:30 è in programma in video-conferenza verosimilmente l’ultima assise prima del termine della stagione fissato per il prossimo 30 giugno. L’ad Maurizio Milan, impegnato in prima linea per la cessione del club agli americani di Brera Holdings, parteciperà senza diritto di voto perso con la retrocessione prima di ritornare a concentrarsi sugli sviluppi di casa Salernitana.

Mercoledì invece, per il club granata inizierà anche l’avventura in serie B. La Salernitana prenderà parte all’informativa del presidente Mauro Balata sulla questione diritti tv, con il secondo campionato nazionale che deve ancora sciogliere le riserve su chi trasmetterà le sfide dopo il termine del triennio targato Sky e Dazn.