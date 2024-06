Salerno piange Gianni Novella: addio al giornalista-tifoso A 62 anni se ne va uno delle figure più apprezzate

Un lutto dolorosissimo. Uno strappo che lascia inquietudine. Salerno piange Gianni Novella. Il giornalista noto all’intero ambiente del tifo per la sua indiscussa fede granata è deceduto all'età di 62 anni. Si è spento pochi minuti fa, battuto da un male incurabile che aveva fronteggiato da anni mettendolo alle corde. Alla fine si è dovuto arrendere, lottando fino all’ultimo secondo. Un compagno di viaggio che non lo ha frenato però negli ultimi anni della sua vita. Vicino alla sua Salernitana, a chi con lui ha combattuto e sofferto, magari vincendo ma purtroppo anche piegandosi al destino. Venerdì scorso aveva presentato il suo libro “Arco… baleno. E in un lampo vidi tutti i colori della vita”, edito da Saggese Editori. L’ultimo grande sforzo prima di arrendersi al fato. Salerno lo piange. La redazione di Ottopagine.it si stringe al dolore dei suoi cari.

Anche la Salernitana, sua inossidabile passione, lo ha omaggiato.

"L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito il mondo sportivo salernitano per la scomparsa di Gianni Novella, storico e indimenticabile volto del tifo granata".

ADDIO A GIANNI NOVELLA

IL CORDOGLIO DEL SINDACO VINCENZO NAPOLI

Addio Gianni. Esprimo il cordoglio mio personale, della Civica Amministrazione, della cittadinanza tutta per la morte di Giovanni Novella. Ai familiari ed amici un abbraccio di profonda solidarietà.

Il carissimo Gianni è stato un uomo speciale. Un professionista eccellente nel campo della moda, della comunicazione, dello sport e della forma fisica. Un modello di vita per il suo pubblico che ne apprezzava le doti umane, il garbo, la signorilità. Ha lottato con tutte le sue forze contro un male terribile. Sempre con il sorriso addirittura confortando chi gli stava vicino. Venerdì scorso eravamo insieme al Centro Pastorale. Salerno gli ha donato l'ultimo abbraccio che lui ha accolto con il cuore pieno di gioia. Addio Gianni e grazie per tutto quello che ci hai donato fino all'ultimo respiro. Salerno ti ama e ti amerà sempre.