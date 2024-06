Salernitana, contatti serrati con Sottil per trovare l'accordo Il tecnico di Venaria Reale è in pole position

La Salernitana accelera sul fronte allenatore. Mentre Danilo Iervolino ragiona sull'offerta di Brera Holdings per il futuro del club, il ds Gianluca Petrachi è pronto a scegliere il nuovo tecnico. Nella giornata di oggi si registrano nuovi contatti con Andrea Sottil. L'ex allenatore dell'Udinese è la prima scelta per la panchina granata. La Salernitana lo reputa il profilo ideale per ricostruire un ambiente sportivamente amareggiato dopo l'aver perso in malo modo la serie A. Serve carattere e personalità per dare il via al progetto di rifondazione. Si tratta sull'ingaggio biennale e si cerca l'intesa sullo staff. Sottil ha anche l'interesse dell'Empoli che ora però pensa a D'Aversa.

In caso di clamorosa rottura, restano sullo sfondo la tentazione Vivarini e il promettente Aquilani. Due nomi però che sono anche in orbita Frosinone. Ora però tutto su Sottil, con la Salernitana che ora accelera.