Salernitana, adesso il futuro: ore decisive per Brera Holdings e per Sottil Iervolino pronto a sciogliere le riserve col fondo americano. Sottil ad un passo

La pagina web della Brera Holdings resta ferma al comunicato dello scorso 6 giugno relativo ad un’iniziativa in Mongolia. Il nome della Salernitana non è mai comparso, nemmeno quando il fondo a stelle e strisce ufficializzò l’interesse per un “club di serie B”. Le prossime però, saranno ore decisive per il possibile ingresso in società degli americani. Nella giornata di oggi nuovi contatti, quelli decisivi, per avvicinarsi e accontentare le richieste di Danilo Iervolino. Il patron campano, insieme all’ad Maurizio Milan, dai suoi uffici di Roma è pronto a sciogliere la questione.

Intanto, anche insieme al ds Gianluca Petrachi, si inizia ad immaginare la Salernitana che verrà. Sistemata la casella dirigenziale, ora per il club la necessità è quella di colmare il vuoto per la panchina. Chi sarà l’erede di Stefano Colantuono? La Salernitana punta ad Andrea Sottil e tra 24-48 ore dovrebbe anche ufficializzare l’accordo. Si stanno limando i dettagli su ingaggio e soprattutto sulla componente staff tecnico per il tecnico di Venaria Reale che dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per una terza stagione. L’Empoli, che aveva corteggiato Sottil, ha virato su D’Aversa. L’ex Udinese, scelto per carattere, personalità e idee di gioco, ora è ancora più vicino al club granata. In caso di clamoroso dietrofront, in prima linea resta Alberto Aquilani.