Salernitana, scatta la festa per i 105 anni: ecco il programma La città si prepara alle celebrazioni: i dettagli

L’ennesimo duro colpo all’ultracentenario cuore granata è arrivato ieri sera con l’addio a Gianni Novella. Il popolo della Salernitana si appresta a festeggiare i 105 anni di storia dopo aver ingoiato l’ennesimo colpo durissimo. Questa mattina, il giornalista-tifoso è stato ricordato con uno striscione. Poi il via alla celebrazioni. Il Vestuti aprirà le porte per esporre maglie, striscioni e cimeli che hanno segnato le pagine storiche del club granata. Sul prato di quella che fu la casa della Salernitana scenderanno in campo le scuole calcio per un torneo. In Piazza Casalbore invece ci saranno gonfiabili e animazioni per i bambini, seguiti dalle note popolari de “I Picarielli”.

Domani invece sarà il giorno delle celebrazioni: alle ore 18:00 ci sarà la Santa Messa presso la Cattedrale di San Matteo in memoria di tutti i tifosi scomparsi. L’iniziativa è organizzata dalla “Generazione Donato Vestuti”. Alle ore 19:19 è in programma il corteo dell’appartenenza da Piazza della Concordia a Piazza Casalbore. Prevista anche la presentazione della mascotte ufficiale Hyppo. A seguire lo spettacolo musicale con Alexx Dj, Marco Montefusco e Luca Speakeruccio Scafuri. Allieteranno la serata Disco Inferno, Morfuco e Tonico 70.