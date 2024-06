Europei, Daniliuc batte (dalla panchina) l’ex compagno Piatek Inutile il gol messo a segno dal “pistolero”, l’Austria vede la qualificazione

Ha gioito dalla panchina per il successo della sua Austria (3-1) sulla Polonia. Flavius Daniliuc non è stato impiegato nemmeno nella seconda gara degli Europei. Tuttavia il difensore di proprietà della Salernitana ha potuto esultare per un successo che alimenta di molto le speranze qualificazione degli austriaci. Al momento l'Austria ha 3 punti in classifica, gli stessi di Francia e Olanda (che si sfideranno questa sera).

Nel prossimo turno l'Austria si giocherà la qualificazione contro l'Olanda ma, anche in caso di ko, potrebbe qualificarsi come terza. È a forte rischio eliminazione, invece, la Polonia dell'ex granata Piatek. Il "pistolero" è stato tra i pochi a salvarsi nel match contro l'Austria. Nel primo tempo, infatti, ha messo a segno la rete del momentaneo 1-1 che, tuttavia, non è bastata per consentire ai polacchi di conquistare i tre punti. Alla fine a far festa è stata l'Austria di Daniliuc che, adesso, vede la qualificazione del turno. Un risultato che potrebbe rappresentare una sorta di vetrina anche per il difensore di proprietà della Salernitana che, dopo il prestito al Salisburgo, sarà tra i pezzi pregiati del mercato granata.