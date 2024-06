Salernitana, la carezza di Zanetti a Ochoa: "È molto rispettato" Per Memo tutto da scrivere il futuro dopo l'addio ai granata

La retrocessione in serie B prima dell'addio. Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto di Guillermo Ochoa con la Salernitana. Il portiere messicano non rinnoverà e attraverso i canali social ha già detto addio alla piazza granata. Per lui il futuro ora è tutto da decifrare: in Spagna ci aveva provato l'Oviedo, club della seconda serie iberica. In America invece, il San José è sempre sintonizzato sul messicano che strizza l'occhio alla Mls. Possibile invece un ritorno in patria.

Intanto, per Ochoa sono arrivate parole al miele di Javier Zanetti. A Tudn, il dirigente dell'Inter ha raccontato l'esperienza di Memo in Italia: "La sua è stata un'esperienza importante. In Italia era molto rispettato nonostante abbia giocato in un club che aveva tante difficoltà. Le sue parate erano fenomenali. Personalmente lo adoro, sarei curioso di sapere cosa gli avrà lasciato l'Italia".