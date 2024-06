Salernitana, Petrachi e Sottil tracciano la strada: si valutano tre ex granata Filo diretto fra il tecnico e il ds: pronta la rivoluzione nel reparto offensivo

La rivoluzione alle porte. Mentre Danilo Iervolino si appresta a sciogliere le riserve sulla trattativa con il fondo americano, Gianluca Petrachi inizia a lavorare per la Salernitana che verrà. Il ds è in contatto diretto con l’allenatore Andrea Sottil per immaginare la rosa che affronterà il campionato di serie B. Le riflessioni sono soprattutto sull’attacco, reparto pronto ad essere profondamente rifondato. Saluteranno Dia, nonostante la frenata nell’affare con la Lazio che rimette tutto in discussione, Mikael, Valencia e Bonazzoli (quest’ultimo nel mirino del Venezia). In bilico anche Ikwuemesi, per il quale si fanno largo sirene russe.

Servono colpi altisonanti per riaccendere l’entusiasmo. Petrachi vuole regalarsi almeno un colpo top e mette nel mirino tre “grandi firme”. Tutte accomunate da un passato alla Salernitana. In pole position c’è Gennaro Tutino, riscattato per oltre 2 milioni di euro dal Cosenza ma con l’agente Giuffredi che ha già tuonato chiedendo la cessione. Salernitana, Sampdoria, Sassuolo e anche club esteri hanno già chiesto informazioni. Occhi anche su Massimo Coda: l’attaccante di Cava de’ Tirreni non è stato riscattato dalla Cremonese ed è rientrato al Genoa che ora ci pensa come pedina di scambio per mettere le mani su Maggiore. Infine, la pista Alfredo Donnarumma: il centravanti di Torre Annunziata tornerà alla Ternana dopo il prestito al Catanzaro. La Salernitana ragiona sulla possibilità di un assalto senza però grandi esborsi economici.