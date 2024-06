Stadio Arechi e campo Volpe, De Luca: "Siamo pronti per avviare la gara" "Tra qualche settimana partirà l'appalto per i due impianti, investimento da 150 milioni"

"Siamo pronti. Credo che giovedì si concluderà l'ultimo passaggio per un parere della Commissione paesaggistica del Comune di Salerno e poi si andrà in conferenza dei servizi e si può partire con la gara per fare insieme lo stadio Arechi e il Volpe. Tra qualche settimana si parte con la gara per i due impianti". Lo ha garantito il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca parlando dei lavori per lo stadio Arechi ed il campo Volpe a margine dell'inaugurazione di un parco urbano a Cava de' Tirreni.

"È un investimento importante della Regione Campania di 150 milioni di euro - ha aggiunto l'ex sindaco di Salerno -. Abbiamo pensato questo intervento anche per candidare lo stadio Arechi per incontri calcistici di livello superiore, campionati internazionali e altro. C'è un po' di amarezza perché la squadra ha perso la serie A, ma comunque bisogna guardare con fiducia al futuro e anche la realizzazione dei due stadi è un segno di speranza e ripresa sportiva per la Salernitana".