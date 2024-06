L'Italia passa il turno, Salerno esulta per Sasà Russo Il messaggio di Luca Fusco: "Forza Salerno. Forza Italia"

Il gol messo a segno da Mattia Zaccagni nel match degli Europei tra Italia e Croazia resterà a lungo impresso nella mente degli sportivi italiani. Una grande gioia che ha regalato il passaggio del turno agli azzurri, scacciando i fantasmi che, per quasi tutto il secondo tempo, hanno aleggiato sulla Nazionale italiana. La felicità per il pari dell'Italia, a Salerno, ha avuto un sapore ancora più dolce. In tanti, infatti, hanno notato l'esultanza sfrenata di Salvatore Russo, tecnico salernitano originario del quartiere Pastena che da qualche anno fa parte dello staff di Luciano Spalletti.

Quando l'attaccante della Lazio ha messo la palla in fondo al sacco, imitando Alex Del Piero nella gloriosa semifinale mondiale del 2006 tra Italia e Germania, Sarà Russo è schizzato in campo con le braccia al cielo, manifestando tutta la propria gioia per il gol qualificazione. Un'esultanza che, a tanti, ha ricordato il celebre urlo di Marco Tardelli dopo il gol messo a segno nel 1982 in un'altra celebre sfida tra Italia e Germania.

Gioia, quella di Salvatore Russo, che è stata esaltata sui social da tanti salernitani.“Forza Sasà. Forza Salerno. Forza Italia”, ha scritto sui social Luca Fusco, bandiera granata a cui hanno fatto eco tantissimi salernitani.