Salernitana, forcing per Coda: l'attaccante è vicino al ritorno Il ds Petrachi lavora incessantemente con l'entourage del calciatore di proprietà del Genoa

Dalla tentazione all’idea, fino alla trattativa e ad un accordo sempre più vicino. Le strade di Massimo Coda e della Salernitana sono pronte a ricongiungersi. Dopo la separazione nell’estate 2017 con uno score di 31 gol in gare ufficiali, l’attaccante nativo di Cava de’ Tirreni è l’indiziato numero uno per essere il primo colpo super del ds Gianluca Petrachi. La Salernitana ci ha riflettuto a lungo prima di rompere il muro e sfondare le resistenze dell’entourage del calciatore su un possibile ritorno in Campania del bomber, ritornato al Genoa dopo il mancato riscatto dalla Cremonese. Sassuolo e Modena avevano chiesto informazioni ma Petrachi ha sparigliato le carte, avvicinandosi al “sì” di Coda ad un suo ritorno a Salerno. A Cremona ha chiuso con uno score di 17 reti in 39 sfide. Ne ha realizzati 127 in carriera in cadetteria, a meno otto dal record di Schwoch.

Nell’affare con il Genoa rientrerebbe anche Giulio Maggiore. Il mediano ligure è corteggiato dai rossoblu che potrebbero rimpolpare la propria mediana con un calciatore duttile e di valore. Ma non solo. Petrachi è pronto a costruire un attacco super, strizzando l’occhio ad Alfredo Donnarumma, in uscita dalla Ternana dopo la retrocessione delle Fere in serie C.