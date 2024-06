Salernitana, countdown Brera Holdings. E Petrachi e Sottil aspettano Ore frenetiche: Iervolino attende l'offerta del fondo americano

Le clessidra è ormai pronta a terminare i propri granelli. La Salernitana ora pretende un segnale forte, chiaro da parte di Brera Holdings. Dopo settimane di colloqui e contatti continui fra il fondo americano e l’amministratore delegato Maurizio Milan, ora Danilo Iervolino aspetta di ricevere l’offerta vincolante per l’acquisto del club. Non si andrà oltre la giornata di domani, deadline imposta dal numero uno granata. Una sorta di dentro o fuori per il fondo americano. In caso di semaforo verde con proposta stimata sui 25 milioni di euro si andrà verso il closing che comprenderà nuove settimane di lavoro. Altrimenti, si ripartirà con Iervolino al comando.

L’uomo di congiunzione in caso di via libera sarà sempre Maurizio Milan. L’ad granata è impegnato anche nella costruzione della prossima stagione. Contatti continui con il ds Gianluca Petrachi, già al lavoro sul mercato. Il dirigente aspetta di essere presentato al pari di Andrea Sottil. Tutto però congelato, con conferenza rimandata verosimilmente a settimana prossima.