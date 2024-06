Salernitana, Gyomber vola agli ottavi degli Europei con la Slovacchia Secondo calciatore granata ad accedere alla fase finale

Dopo Flavius Daniliuc, un secondo calciatore della Salernitana approda agli ottavi di finale degli Europei. Gioia anche per Norbert Gyomber, qualificatosi alla fase finale della competizione continentale con la sua Slovacchia. La selezione del ct Francesco Calzona ha chiuso il proprio girone al terzo posto. I quattro punti raccolti, al pari di Romania, Belgio e Ucraina consentirà però a Gyomber e compagni di essere ripescati tra le quattro "miglior terze".

Per Gyomber manciata di minuti finali nella sfida con la Romania pareggiata 1-1. Il difensore della Salernitana ha così fatto il suo debutto nella competizione, dopo la convocazione strappata in extremis a causa del problema alla schiena che lo aveva tenuto a lungo fuori nella parte centrale della stagione. Ora però la gioia della qualificazione agli ottavi di finale, rimandando così la decisione sulla sua avventura in granata, con contratto in scadenza tra un anno.