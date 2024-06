Salernitana, sprint per Vandeputte: si tenta il sorpasso sul Palermo Petrachi cerca di regalarsi un super colpo

Un affare lampo. La Salernitana, dopo l’accordo vicino per Massimo Coda, ora punta a regalarsi un altro super colpo. Il club granata sta lavorando per Yari Vandeputte, esterno rivelazione della serie B del Catanzaro. Il ds Petrachi ha accelerato nelle scorse ore e ora spinge per una chiusura dell’affare.

Secondo Sky, si lavora sui 3 milioni di euro, cifra che si avvicina alla richiesta del club calabrese. La Salernitana punta a bruciare sulla concorrenza il Palermo dell’ex ds Morgan De Sanctis. Ore caldissime, Petrachi prova a regalarsi Vandeputte.