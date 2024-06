Salernitana, Candreva e Kastanos ai saluti: si va verso l'addio Il primo si svincolerà dai granata, il secondo verso il Verona

La Salernitana si appresta a dire addio ad Antonio Candreva e Grigoris Kastanos. Mentre il ds Gianluca Petrachi lavora per accelerare in entrata, mettendo le mani su Mattia Aramu, Massimo Coda e Jari Vandeputte, ora il club granata accelera anche sul fronte uscite. A salutare saranno due dei calciatori che sono stati pilastri soprattutto nella gestione Paulo Sousa. Si parte da Antonio Candreva: il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2025 ma la Salernitana è pronta ad uscire dall'accordo chiedendo la risoluzione anticipata del legame. Per Mast’Antonio, che ha già cancellato da settimane i riferimenti al club granata sui suoi social, si sono fatte sotto Fiorentina e soprattutto il Monza.

Novità anche per Grigoris Kastanos. Il Verona ha accelerato in mattinata e ora è pronto a mettere le mani sul cipriota. Affare a titolo definitivo sui 2 milioni di euro, con il calciatore che lascerà dopo tre stagioni in maglia granata, con 81 presenze e 6 gol.