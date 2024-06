Ex Salernitana: Zanoli vicino al Genoa, Martegani idea del Boca Juniors L'esterno tornerebbe in Liguria dopo l'esperienza con la Samp, l'argentino è nel mirino del Boca

Meteore in granata, alla ricerca di riscatto. Sarà un mercato intenso anche per tanti ex calciatori della Salernitana, ora ambiziosi di rilanciarsi dopo un’annata amara in maglia granata. Tra i nomi pronti a conoscere il proprio destino c’è Alessandro Zanoli. Dopo il semestre alla Salernitana, per il terzino del Napoli è pronta una nuova destinazione in serie A. Il Genoa, superato lo scorso gennaio proprio dalla squadra granata, è pronta a mettere le mani sul terzino in prestito con obbligo di riscatto legato a diversi obiettivi.

Chi invece potrebbe restare in Argentina è Augustin Martegani. Il centrocampista, una delle scommesse perse dello scorso mercato estivo, è ritornato al San Lorenzo, non riscattato dalla Salernitana. Ora sulle tracce dell’albiceleste si sarebbe fiondato il Boca Juniors, interessato al calciatore e pronto a sferrare l’assalto.