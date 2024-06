Salernitana, il rebus cessione frena la programmazione per il futuro Oggi nuovi contatti con Brera ma il tempo è ormai scaduto: da lunedì si dovrà cambiare marcia

La sabbia nella clessidra è, ormai, terminata ma la Salernitana non ha ancora chiarito quale sarà il futuro societario del club. Potrebbe farlo ad inizio della prossima settimana quando, salvo cambi di programma, si terrà una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Al momento lo scenario più concreto è legato alla continuità: l'ipotesi prospettata da Brera Holdings non avrebbe convinto Danilo Iervolino che, salvo sorprese, proseguirà la sua avventura al timone del club ma tenendo sempre vigile lo sguardo su eventuali acquirenti interessati a rilevare la società.

Oggi potrebbe esserci una nuova call internazionale per tentare un accordo al fotofinish. Ma l'impressione è che non si potrà andare oltre. Da lunedì, infatti, si entrerà nella settimana che porterà il cavalluccio marino al ritiro di Rivisondoli. E la Salernitana ha ancora tante caselle da riempire: ad oggi non è stato ancora siglato un accordo con il centro che dovrà ospitare le visite mediche dei tesserati, così come bisognerà definire la composizione dello staff medico. Il club, inoltre, non ha ancora reso noto le date delle amichevoli e le squadre che saranno affrontate in ritiro ed è al lavoro per individuare una location dove svolgere la seconda parte della preparazione. La speranza dei tifosi è che, già da lunedì, possa arrivare una schiarita sul futuro.