Salernitana, mercato in standby. E la Cremonese sorpassa per Vandeputte I grigiorossi si avvicinano al belga e ora puntano al ritorno di Coda

L’attesa per la questione societaria non permette alla Salernitana di poter muovere i primi passi di mercato. Seppur la finestra dei trasferimenti estivi inizi domani, il ds Gianluca Petrachi è operativo da settimane ed ha sondato varie piste per rivoluzionare la rosa granata. Tanti contatti, affare impostati ma l’incognita legata a quale sarà la proprietà che gestirà il club a rendere tutto più tortuoso.

Tempo prezioso che rischia di far saltare alcune trattative già messe in piedi. Tra queste anche quella per Jari Vandeputte. La Salernitana aveva stretto con l’entourage del calciatore, tra le rivelazioni della scorsa stagione: affare impostato sui 3,2 milioni di euro al Catanzaro. La fase di stallo attraversata dai granata, però, ha permesso alla Cremonese di mettere la freccia e sorpassare la società campana, con i grigiorossi che ora mettono nel mirino anche Massimo Coda. L’attaccante di Cava de’ Tirreni è pedina di scambio insieme a Mattia Aramu nell’affare che vedrebbe Giulio Maggiore trasferirsi al Genoa. Ore cruciali, la Salernitana spera di non perdere i primi obiettivi di mercato.