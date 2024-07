UFFICIALE. Salernitana, Gyomber rescinde e saluta Salerno dopo quattro stagioni Niente intesa sul rinnovo, il calciatore potrebbe accasarsi al Palermo

Nel giorno in cui la Salernitana conoscerà la decisione di Andrea Sottil che è pronto a lasciare l'incarico assunto undici giorni fa, il club granata annuncia di aver rescisso consensualmente il contratto con Norbert Gyomber. Il difensore slovacco, che ieri è stato impegnato negli ottavi di finale degli Europei contro l'Inghilterra, saluta Salerno dopo quattro stagioni (123 partite disputate con il cavalluccio marino sul petto). Pur avendo un altro anno di contratto con l'ippocampo, le parti hanno deciso di separarsi. Il difensore, infatti, avrebbe voluto rinnovare il contratto per proseguire la sua esperienza in granata. Gyomber, tra l'altro, sarebbe stato calciatore bandiera e, quindi, non avrebbe fatto cumulo in lista.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Norbert Gyomber. La società ringrazia Gyomber per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per la professionalità e l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera", la nota diffusa sul sito ufficiale dalla Salernitana.

Il futuro di Gyomber, adesso, potrebbe essere ancora in serie B: sulle sue tracce c'è anche l'ambizioso Palermo dell'ex direttore sportivo granata Morgan De Sanctis.