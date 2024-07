Salernitana-Comune, botta e risposta. Milan: "Progetto rispettoso della città" La chiosa: "Resta l'autonomia rispetto all'indirizzo e scelte societarie"

Di comunicati in comunicati. Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli aveva svelato in serata i motivi dell’incontro in serata con la Salernitana nella persona dell’ad Maurizio Milan. Rassicurazioni sull’impegno granata che però non sono andate giù alla società di via Allende che in nottata ha fatto chiarezza con una nota stampa, ribadendo gli impegni del club nell’ultimo triennio: “Nel corso del pomeriggio di oggi ho avuto il piacere di incontrare a Palazzo di Città il Sindaco Vincenzo Napoli, il capostaff Enzo Luciano e il direttore Felice Marotta ai quali ho ribadito nuovamente i progetti della Società. Così come concreto e tangibile è l’aumento di 15 milioni di capitale nelle casse sociali dell’U.S. Salernitana 1919 appena approntato dal Presidente Iervolino. Come esposto oggi in conferenza e al sindaco Napoli, la linea programmatica dell’U.S. Salernitana 1919 è quella di un progetto sano e rispettoso della città di Salerno, come sempre è stato l’operato sano e pragmatico del Presidente che con i suoi 97,5 milioni ha garantito la continuità sportiva al club con la permanenza in massima serie per tre anni. Ci teniamo a sottolineare la nostra piena autonomia rispetto all’indirizzo e scelte societarie che come tali restano in capo esclusivamente al Club”.

Il terreno è ritornato ad essere scivoloso, con l’attesa ora per i progetti Volpe e Arechi che lasciano la Salernitana con il fiato sospeso. Milan chiede velocità: “Come Società abbiamo chiesto chiarezza al Sindaco sulla reale partenza dell’iter burocratico per il lavori allo Stadio “Arechi” e al campo “Volpe” e ci auguriamo saranno rispettate le tempistiche esposte a beneficio soprattutto della città e della sua tifoseria onde non arrecare agli stessi danni e disagi”.