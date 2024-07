Salernitana, nessun passo indietro: pronta l’adunata dei tifosi Il corteo si ritroverà alle ore 18 per poi marciare verso l'Arechi

“Se hai il colore granata che ti scorre nelle vene, se hai a cuore le sorti della squadra che porta il nome della nostra città, non restare indifferente. Solo per Salerno e per i salernitani”. Nonostante le parole di Danilo Iervolino e la presentazione delle nuove figuri apicali che dirigeranno il club granata nella prossima stagione, la Curva Sud Siberiano non fa alcun passo indietro. Il popolo della Bersagliera è pronta a scendere in strada e a ribadire alla società la parola chiarezza.

Alle ore 18:00 è prevista l’adunata, poi successivamente il corteo si sposterà nei pressi dello Stadio Arechi. Tra gli obiettivi anche Danilo Iervolino che ieri aveva così commentato: “Mi dispiace molto che ci siano queste incomprensioni con i tifosi, ho dato tutto me stesso e non solo dal punto di vista economico. Ci ho messo cuore e testa, avrò sbagliato nella scelta di qualcuno. Mi assumo la responsabilità, ma non ho mai detto bugie né offeso. Non ho fatto venir meno gli impegni finanziari utili a seguire una linea precisa”.