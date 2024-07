Salernitana, si accende il mercato: vicini quattro colpi Petrachi prova ad accelerare: maxi-asse con la Lazio e un talentino della Roma nel mirino

Gente motivata, con fame ed ambizione di provare a lasciare il segno. Gianluca Petrachi è pronto a formare la nuova Salernitana. Dell’organico che ha salutato mestamente la serie A si respira aria di addio. “Fosse per me non terrei nessuno”, il tuono del ds che apre ad una rivoluzione totale, seppur facendo i conti con quelli che sono le dinamiche del mercato ma anche le necessità di provare a cedere i calciatori migliori monetizzando dalle varie uscite.

E poi c’è il mercato in entrata, con il ds granata che ora apre ad un maxi-asse con la Lazio. Andrè Anderson è il primo nome sondato, svelato anche da Martusciello che lo ha avuto alle sue dipendenze in biancoceleste e per il quale si prepara una maglia da titolare nel 4-2-3-1 che sarà il mantra del tecnico. Per la porta invece, gli occhi sono su Federico Magro, classe 2005 che si è fatto apprezzare per le sue qualità. L’affare potrebbe allargarsi anche inserendo Gabriele Artistico, attaccante neo-arrivato tra le fila dei biancocelesti e figlio dell’ex granata Ciccio. Nella Virtus Francavilla ha realizzato dodici gol strappando così il grande salto. Ora la Salernitana è pronta ad affondare.

Impostata anche la trattativa per Riccardo Pagano, centrocampista classe 2004 della Roma, faro della Primavera ma anche calciatore molto apprezzato da Mourinho, con tanto di esordio proprio contro la Salernitana.