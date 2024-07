UFFICIALE - Salernitana, ecco Martusciello: contratto biennale Arriva l'annuncio

Mentre il popolo della Salernitana si prepara a scendere in strada per ribadire la sua presa di posizione sul momento ricco di incertezze, il club granata ufficializza Giovanni Martusciello come nuovo allenatore. La notizia era stata confermata nella mattinata di ieri, con il cameo del futuro tecnico nella conferenza stampa di presentazione della stagione. Ora è arrivato il crisma dell'ufficialità: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Giovanni Martusciello e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico ha firmato con il club granata un contratto biennale", si legge nella nota ufficiale del club.