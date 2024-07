Ex Salernitana, nuove avventure per Zanoli e Pellegrino L'esterno resta in Italia, il difensore torna in Argentina

Un’annata horror da riscattare. Per gran parte dei calciatori che hanno già salutato la Salernitana la prossima stagione dovrà essere per forza quella del riscatto. In tanti hanno già trovato squadra, per altri invece sono queste le ore decisive per conoscere il proprio futuro.

Chi è vicino a sottoscrivere il contratto e a chiudere di nuovo la valigia è Alessandro Zanoli. Il terzino destro, acquisto insufficiente per apporto con la maglia granata nello scorso mercato di gennaio, è virtualmente un nuovo calciatore del Genoa. Affare in prestito dal Napoli con obbligo di riscatto in caso di determinate condizioni.

Saluterà l’Italia invece Marco Pellegrino. Il difensore argentino, meteora al Milan e con un rendimento insufficiente nel secondo semestre della scorsa stagione con la Salernitana, è pronto a ritornare in patria: il club rossonero ha trovato l’accordo per l’addio in prestito all’Independiente.