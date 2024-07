Salernitana, si parte per Rivisondoli tra incognite e attesa Alle ore 15:30 il ritrovo al Centro Sportivo Mary Rosy

Un nuovo inizio con tanti protagonisti però di una delle pagine sportive più brutte dell’ultracentenaria storia della Salernitana. Alle ore 15:30 la spedizione granata salirà dal Centro Sportivo Mary Rosy sul pullman destinazione Rivisondoli. Nel tardo pomeriggio è atteso l’arrivo nel comune abruzzese, con l’Aqua Montis Resort & Spa che sarà la nuova casabase granata fino al prossimo 24 luglio. Per Giovanni Martusciello nessun volto nuovo (si prova ad accelerare per il difensore Gentile) ma anche l’obbligo di dover lavorare con tanti calciatori che non faranno parte del gruppo che proverà a ben figurare nel prossimo campionato di serie B.

Pochi sorrisi ieri al Centro Polidiagnostico Check-Up, con diversi atleti al momento in sospeso e in attesa di conoscere quale sarà il proprio destino. Dia, Bonazzoli, Maggiore, Lovato, Bradaric solo alcuni dei nomi di una lista lunghissima e che Petrachi proverà ad azzerare portando a casa denaro fresco fondamentale sia per abbassare i costi di un bilancio insostenibile per la serie B che per metter su un tesoretto importante per costruire la squadra che verrà. Lavoro silenzioso, in attesa del campo: la Salernitana inizia la sua stagione del riscatto.